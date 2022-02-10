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четверг, 10 февраля 2022 22:55

Назвали две соцсети, собирающие больше всех личные данные

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Назвали две соцсети, собирающие больше всех личные данные
Женская аудитория 13–24 лет составляет половину украинских пользователей TikTok. Фото: pixaby.com

Два приложения для социальных сетей могут собирать много данных о вас, и вам может не понравиться то, что один из них делает с этим.

YouTube и TikTok отслеживают личные данные пользователей больше, чем любые другие приложения социальных сетей, говорится в исследовании компании мобильного маркетинга URL Genius.

YouTube, принадлежащий Google, в большинстве своем собирает личные данные для собственных целей — например, для отслеживания вашей истории поиска в интернете или местонахождение, чтобы показывать вам релевантную рекламу. Но TikTok, принадлежащий китайскому технологическому гиганту ByteDance, в большинстве своем позволяет посторонним трекерам собирать ваши данные — и потом трудно сказать, что с этим происходит.

С помощью сторонних трекеров (программ слежения) практически невозможно узнать, кто отслеживает ваши данные или какую информацию они собирают. Посторонние трекеры могут отслеживать вашу активность на других сайтах даже после того, как вы покинете приложение.

Исследовали 10 различных программ социальных сетей — YouTube, TikTok, Twitter, Telegram, LinkedIn, Instagram, Facebook, Snapchat, Messenger. и Whatsapp.

Потребители не могут видеть, какие данные передаются сторонним сетям или как будут использоваться их данные

YouTube и TikTok лидируют среди прочих приложений с 14 сетевыми контактами на каждый.

10 трекеров YouTube были контактами первой стороны сети, что означает, что платформа отслеживала активность пользователей для собственных целей. Четыре из контактов были из посторонних доменов, что означает, что социальная платформа позволяла нескольким тайным посторонним собирать информацию и отслеживать деятельность пользователей.

Для TikTok результаты были еще более загадочными: 13 из 14 сетевых контактов в популярном приложении для социальных сетей были от сторонних разработчиков. Согласно исследованию, стороннее отслеживание велось, даже если пользователи не разрешили отслеживание в настройках каждой программы.

"Пока потребители не могут видеть, какие данные передаются сторонним сетям или как будут использоваться их данные", — пишут авторы отчета.

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В октябре прошлого года Wired опубликовал исследование о том, как TikTok отслеживает данные пользователей – местонахождение, историю поиска, IP-адрес, видео, которые вы просматриваете, и сколько времени вы тратите на просмотр. Согласно ему, TikTok может "вывести" личные характеристики от возраста к полу на основе другой информации, которую он собирает. Google и другие сайты делают то же самое. Это называется "подсчитанная демографическая статистика".

Китайское приложение TikTok 2021 стало самым посещаемым интернет-доменом в мире. Он обогнал прошлогоднего лидера Google.

Сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok среди наиболее быстро растущих приложений в Украине. За год его аудитория выросла примерно вдвое - с 24,3% в декабре 2020 года до 44,9% в декабре 2021 года.

В прошлом TikTok был предметом критики за то, как компания собирает и использует данные, особенно молодых пользователей, и передает некоторые частные данные на китайские серверы.

В политике конфиденциальности TikTok отмечено, что приложение может делиться данными пользователя со своей китайской материнской компанией, хотя утверждает, что использует меры безопасности для "защиты конфиденциальных данных пользователей".

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Дата
10
февраля

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