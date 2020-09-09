Назвали дату презентации Apple: что анонсируют

По данным инсайдеров на следующей неделе презентуют новый планшет iPad Air, который получит обновленный дизайн в стиле линейки iPad Pro. Фото: Apple

15 сентября в 20:00 по Киеву в Apple Park состоится первая часть презентации, на которой покажут новые iPad и Apple Watch. Показ iPhone 12 перенесен на октябрь.

Информация о мероприятии уже доступна на сайте Apple Event.

Apple не уточняет, что именно покажет на сентябрьском событии. Марк Гурман, который неоднократно сообщал достоверную информацию о будущих новинках Apple, в свою очередь сообщает, что в сентябре состоится лишь часть презентации с анонсом новых смарт-часов и планшета iPad. Главная презентация iPhone 12 пройдет в октябре.

По данным инсайдеров на следующей неделе презентуют новый планшет iPad Air, который получит обновленный дизайн в стиле линейки iPad Pro. Также Apple покажет сразу две новые модели умных часов Apple Watch: свежие Apple Watch Series 6 с максимальной функциональностью и более доступную модель с базовой функциональностью, которая заменит в линейке устаревшие Apple Watch Series.

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Новые смартфоны Apple будут иметь 2 разных модуля 5G. В записке для инвесторов об этом рассказал инсайдер Мин-Чи Ко. Считает, что компания оснастит новые iPhone поддержкой 2 стандартов 5G — высокочастотного диапазона (mmWave и низкочастотного диапазона sub-6 ГГц.