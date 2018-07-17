Нашли миллиарды тонн алмазов

Залежи алмазов залегают в так называемых кратонах - древних платформах докембрийского периода. Фото из открытых источников

Научные работники исследовали недра Земли с помощью звуковых волн и обнаружили глубоко в толще громадный запас алмазов.

Общий вес найденных залежей достигает 1 пенатонны, то есть 1 000 000 000 000 000 тонн, сообщает Хроника.инфо.

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Залежи самого прочного драгоценного камня залегают в так называемых кратонах - древних платформах докембрийского периода, которые занимают центральные части материковых плит общей площадью до 40%.

Сами же кратоны выглядят как перевернуты горы, в "корнях" которых и сосредоточены залежи алмаза. Расположены они на глубине 300 км от земной поверхности, и на данный момент недоступны для людей.

Ученые обнаружили, что звуковые волны проникают в данные части земной коры значительно быстрее, чем в другие ее слои. Сравнив в лабораторных условиях скорость прохождения волн в кратонах со скоростью прохождения сквозь разнообразные минералы, научные работники подтвердили свои предположения относительно мировых залежей алмазов.