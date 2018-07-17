NASA запустит "спутника-охотника"

NASA планирует запустить новый "спутника-охотника" на планеты. Фото: NASA

NASA планирует запустить нового "спутника-охотника" на планеты.

Спутник TESS будет искать планеты, вращающиеся вокруг ближайших к Солнцу звезд, передает 1NEWS.

Найденные планеты станут приоритетными целями для телескопов, которые начнут поиск на них каких-либо признаков жизни.

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ТESS изучит 200 тыс. Звезд во вселенной в поисках экзопланет. Этот спутник продолжит миссию аппарата Kepler, который исследует Млечный Путь в течение девяти лет. За указанный период он обнаружил 2,3 тыс. Экзопланет и 245 - вероятных планет, данные о которых пока изучаются.

NASA отправит космический зонд к Солнцу. Корабль планируют запустить в августе 2018 года. После старта с мыса Канаверал во Флориде и выходы в открытый космос корабль разгонится до скорости в 700 тыс. км/ч и возьмет курс на Солнце.