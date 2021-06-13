NASA показало мегаракету для полета на Луну

Первую из мощных ракет системы космического старта Space Launch System (SLS), которая доставит людей на Луну уже этого десятилетия, собрало NASA.

В пятницу инженеры Космического центра Кеннеди во Флориде закончили опускания 65-метровой основной степени между двумя меньшими ракетами-носителями, пишет BBC.

Таким образом, впервые объединили все три основных элемента ракеты.

Фото: nasa.gov

NASA планирует выпустить SLS на первый рейс уже в конце этого года.

Во время этой миссии, известной как "Артемида-1", ракета SLS доставит "Орион" - транспортное средство экипажа следующего поколения Америки - к Луне. Пока на борту не будет ни одного космонавта. - инженеры хотят сначала испытать ракету и космический корабль перед тем, как в 2023 году позволят первый запуск с людьми на борту.

Ракета SLS состоит из гигантской сердцевины, на которой размещены топливные баки и четыре мощные двигатели, окруженные двумя твердотельными ракетами-носителями длиной 54 м каждый. Они обеспечивают большую часть силы тяги, которая отталкивает SLS от земли в первые две минуты полета. Основной ступень ракеты выше Статую Свободы - его можно сравнить с 20-поверхиовим домом.

В пятницу и субботу команды Космического центра Кеннеди использовали тяжелый подъемный кран, чтобы сначала поднять основную часть, перенести ее и установить на место между в конструкции, которая называется мобильная пусковая установка. В настоящее время эта структура находится внутри огромного кубовидного Дома автомобилей (VAB).

Мобильный пусковое устройство позволяет получить доступ к SLS для тестирования, проверки и обслуживания. Он также перенесет гигантскую ракету на стартовую площадку.

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Установка твердотопливных ускорителей на пусковой комплекс началась еще в ноябре. Основной же степень все это время проходил масштабное тестирование на стенде в штате Миссисипи.

В марте конструкторы и инженеры успешно провели стендовый запуск двигателей продолжительностью 8 минут. Столько времени понадобится SLS, чтобы выбраться из земной атмосферы.

Затем основной степень привезли на барже в Космический центр Кеннеди.

"Артемида-3", которая станет первой миссией по высадке людей на Луну после "Аполлона-17" в 1972 году, должна запуститься в ближайшие несколько лет. Недавно NASA заключила контракт на строительство следующего поколения аппарата Moon, компания SpaceX, которая адаптирует для этого свой дизайн Starship.