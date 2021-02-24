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среда, 24 февраля 2021 12:39

Начали строительство канала, который соединяет 2 океана

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24 февраля 1881 года началось сооружение Панамского канала. Он соединяет Панамский залив Тихого океана с Карибским морем и Атлантическим океаном.

Первоначальный замысел строительства канала, соединяющего 2 океана, относится к XVI в. Однако 1-я попытка строительства судноходного пути на Панамском перешейке датируется 1879 годом.

Автор: airspacemag.com
  Начали строительство канала, который соединяет два океана
Начали строительство канала, который соединяет два океана

Строительство Панамского канала стало одним из крупнейших и сложнейших строительных проектов. Благодаря Панамскому каналу морской путь из Нью-Йорка в Сан-Франциско сократился с 22,5 тыс. км до 9,5 тыс. км.

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Канал пропускает через себя судна самых разных типов: от частных яхт до огромных танкеров и контейнеровозов. Максимальный размер судна, которое может пройти по Панамскому каналу, стал фактически стандартом в судостроении, получив название Panamax.

Автор: vseslova.com.us
  Начали строительство канала, который соединяет два океана
Начали строительство канала, который соединяет два океана

Канал состоит из 2 искусственных озер, соединенных каналами и углубленными руслами рек, а также из 2 групп шлюзов. Со стороны Атлантического океана трехкамерный шлюз Gatun соединяет Лимонську бухту с озером Гатун. Со стороны Тихого океана двухкамерный шлюз Miraflores и однокамерный шлюз Pedro Miguel соединяют Панамский бухту с руслом канала.

При входе в пролив Золотые Ворота у Сан-Франциско в США 22 февраля 1901-го наскочил на рифы и затонул американский пароход "Рио-де-Жанейро". Погибли 128 человек.

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Дата
24
февраля

Аэропорт назвали в честь римского рода

Начали строительство канала, который соединяет 2 океана

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