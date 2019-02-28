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четверг, 28 февраля 2019 23:18

На Землю упадет советская космическая станция

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  В 2019 году на Землю упадет советская космическая станция "Космос-482". Фото: Politeka
В 2019 году на Землю упадет советская космическая станция "Космос-482". Фото: Politeka

Уже в 2019 году на Землю упадут остатки советской космической станции "Космос-482". Затерянная станция летает вокруг нашей планеты почти полвека.

Запуск "Космос-482" состоялся в марте 1972 года. Станция должна была долететь до Венеры. Но двигатель отказал и в результате станция распалась на части, пишет newsweek.com.

После распада станции несколько ее частей уже упало на территории Новой Зеландии. После, на поле образовались большие дыры. Остатки груза и двигателя остаются на орбите Земли. Аппарат был сконструирован таким образом, чтобы выдержать высокое атмосферное давление Венеры. Поэтому остатки смогут выдержать прохождение через земную атмосферу.

По словам космонавтов, обломки станции упадут на Землю в промежутке между 2023 и 2025 годами. Новые исследования показывают, что аппарат упадет уже в этом году. Где остатки могут приземлиться, пока неизвестно.

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Китайцы пытаются понять, возможна ли жизнь на обратной стороне Луны. 3 января 2019-го китайская станция chang'e 4 сделала долгожданную посадку на обратной стороне Луны, которую с нашей планеты никогда не видно. Зонд, в составе которого находится посадочный аппарат и луноход, высадились в заранее выбранном районе в 10:26 по Пекінськім время.

Главное отличие китайской миссии от полетов коллег из других стран: станция впервые в истории села именно на обратной стороне Луны, где за 60 лет исследований космоса не высаживался еще никто.

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Дата
28
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