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пятница, 08 мая 2020 09:55

На небо впервые в истории вылетел конвертоплан

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На небо впервые в истории вылетел конвертоплан
Первый конвертоплан. Фото: up-pro.ru

8 мая 1953 году совершил свой первый полет французский конвертоплан Сюд-Уэст SO 1310 "Фарфаде".

Управляли конвертопланом два члена экипажа. Всего на летательном аппарате смогли бы поместиться восемь пассажиров.

SO 1310 обладал качествами самолета и вертолета, соединяет в себе мощность турбовинтового двигателя, расположенного в носовой части фюзеляжа, с подъемной силой, создаваемой короткими крыльями и несущим винтом. Для выполнения вертикального полета, а также переходного режима и режима висения, турбокомпрессор нагнетал сжатый воздух в реактивный несущий винт. Свой первый полет конвертоплан выполнил как вертолет.

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Конвертопланы, кроме Bell Osprey, разработанным в США компаниями Boeing и Bell, не выпускались серийно. Сейчас находится на вооружении Корпуса морской пехоты США и ВМС США.

Конвертоплан – летательный аппарат с поворотными винтами, которые на взлете и при посадке работают как подъемные, а в горизонтальном полете – как тянущие. При этом подъемная сила обеспечивается крылом самолетного типа.

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Дата
08
мая

На небо впервые в истории вылетел конвертоплан

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