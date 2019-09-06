На Марсе сошла лавина

NASA показали фото ледяной лавины на Марсе. Фото: IBT.

Орбитальный аппарат разведки Марса NASA зафиксировал ледяную лавину, которая сошла на планете, и сделал ее фотографии.

По словам эксперта Лунной и планетарной лаборатории Университета Аризоны Кэнди Хансен, обычно такое природное явление происходит на Марсе весной, когда солнечное тепло заставляет таять ледяные слои, передает издание IBT.

"Каждую весну Солнце сияет на стороне ряда слоев на северном полюсе Марса, известных как слоистые отложения северной полярности. Тепло дестабилизирует лед, и блоки распадаются", - отметила Хансен.

Облако от лавины образуется, когда разрыхление слои мусора достигают дна марсианской скалы. Поскольку слои на дне горы состоят из различных материалов с различными текстурами и цветами, лавина образует облака с необычным внешним видом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: NASA сняли сказочные вихри облаков

"Когда они достигают дна обрыва высотой более 500 метров, блоки поднимают облака пыли. Слои под ним отражаются разными цветами и текстурами в зависимости от количества пыли, смешанной со льдом", - добавила эксперт.

Кроме теплого времени года, лавины на Марсе также могут быть вызваны рядом факторов на его поверхности. Например, в июне 2018-го орбитальному аппарату NASA удалось обнаружить лавину, вызванную влиянием метеорита на Марс.

Луна отдаляется от Земли на четыре сантиметра ежегодно. Как следствие, замедление скорости вращения Земли может привести к более сильным землетрясениям. Ученые изучили статистику землетрясений с 1900 года. Они обнаружили, что с начала XX века было около пяти периодов, во время которых планета переживала от 25 до 30 сильных землетрясений ежегодно.