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понедельник, 14 сентября 2020 08:08

Microsoft не сможет купить американский сегмент TikTok

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Microsoft не сможет купить американский сегмент TikTok
Китайская компания ByteDance, которая является владельцем сети TikTok, отказалась продавать американский сегмент корпорации Microsoft. Фото: pixabay.com

Китайская компания ByteDance, которая является владельцем сети TikTok, отказалась продавать американский сегмент корпорации Microsoft.

Покупателем станет корпорация Oracle, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

"Неясно, одобрит ли предложенную сделку президент США Дональд Трамп, который хочет, чтобы американская технологическая компания владела большей частью TikTok в Соединенных Штатах", - отмечает Reuters.

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TikTok-это созданный в 2017 году проект китайского стартапа ByteDance, соцсеть с короткими видео (15-60 секунд) с музыкой на самые разные темы. В основном ею пользуется молодежь.

В августе Трамп обязал американские компании в течение 45 дней прекратить сделки с компанией-владельцем приложения ByteDance. Также президент США заявлял, что если до 15 сентября TikTok не будет продан американской компании - работа приложения в стране будет прекращена. 24 августа стало известно, что TikTok обжаловал в суде указ Трампа.

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