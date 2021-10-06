Microsoft бесплатно раздает специальное мороженое в честь Windows 11

Фото: twitter.com/MikeyLikesItNY

К выходу Windows 11 Microsoft выпустила лимитированную партию мороженого.

Корпорация сделала это вместе с компанией Mikey Likes It Ice Cream.

Десерт получил название Bloomberry. Его раздают бесплатно в заведениях Mikey Likes It Ice Cream в Ист-Виллидже и Гарлеме в Нью-Йорке. Делать это будут до окончания запасов.

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Мороженое имеет черничный вкус. В него добавили начинку для черничного пирога, кусочки кекса и шоколада. Оно напоминает стандартное фоновое изображение Bloom с Windows 11.

Компания Microsoft выпустила новую операционную систему Windows 11 за день до запланированного срока. Выход новой версии должен состояться 5 октября, но она стала доступной уже в понедельник, 4 октября.