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суббота, 07 августа 2021 16:07

Марсоход NASA: первая попытка забора грунта не удалась

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Марсоход NASA: первая попытка забора грунта не удалась
Результат бурения на поверхности Марса. Фото: NASA

Марсоходид NASA Perseverance предпринял первую попытку забора образцов грунта с поверхности планеты.

Однако она оказалась безуспешной. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Бурения грунта прошло успешно, однако после того, как трубка с образцом попала в инструмент для оценки объема пробы, выяснилось, что она пуста.

В ближайшие дни специалисты проведут анализ данных, чтобы выяснить причину неудачи.

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В NASA заявляют, что проблема не связана с неполадками в системе забора проб. Скорее, что марсианская порода ведет себя несколько иначе, чем на то рассчитывали ученые.

Марсоход прибыл на планеты в феврале этого года. Он занимается изучением местности в кратере езеро с целью поиска признаков ранее существовавшей на Марсе жизни.

В задачи Perseverance входит сбор образцов почвы - с помощью специальных пробоотборных трубок марсоход должен собрать 43 образца, которые будут доставлены на Землю в рамках совместной миссии NASA и Европейского космического агентства под названием Mars Sample Return.

Вертолет-беспилотник Ingenuity, который прибыл на Марс вместе с марсоходом Perseverance, 24 Июля совершил сложный 10-й автономный полет на Красную планету. Кроме того, вертолет-беспилотник совершил многочисленные фотографии района - совокупности каменных образований внутри кратера езеро на Марсе.

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