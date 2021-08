Марсоход NASA: первая попытка забора грунта не удалась

Марсоходид NASA Perseverance предпринял первую попытку забора образцов грунта с поверхности планеты.

Однако она оказалась безуспешной. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Бурения грунта прошло успешно, однако после того, как трубка с образцом попала в инструмент для оценки объема пробы, выяснилось, что она пуста.

В ближайшие дни специалисты проведут анализ данных, чтобы выяснить причину неудачи.

В NASA заявляют, что проблема не связана с неполадками в системе забора проб. Скорее, что марсианская порода ведет себя несколько иначе, чем на то рассчитывали ученые.

#SamplingMars is one of my most complicated tasks. Early pics and data show a successful drill hole, but no sample in the tube–something we've never seen in testing on Earth. Mars keeps surprising us. We're working through this new challenge. More to come. https://t.co/XyXBssvKe6 pic.twitter.com/VTNvMA2jqN