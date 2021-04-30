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пятница, 30 апреля 2021 17:58

Лайфхаки для изучения популярных иностранных языков

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Изучение иностранного языка повышает навыки слушания и памяти. Если человек знает другой язык, то он работает более эффективно и ответственно в поликультурном мире.

Gazeta.ua подготовила подборку полезных советов, как легко выучить китайский, английский и немецкий языки.

Автор: ukr.media
  Лайфхаки изучения популярных иностранных языков
Лайфхаки изучения популярных иностранных языков

На китайском языке разговаривают 1,5 млрд населения. Большинство стран мира имеют связи с КНР, поэтому знание этого сложного языка помогут выделить работников в бизнес-среде.

"Самым тяжелым в изучении китайского является его тональность. В европейских языках такого нет. Стоит помнить, что тоны - это не интонация и "петь" их не надо. Для лучшего усвоения четырех тонов нужна практика. Надо практиковать не каждый тон отдельно, а скорее их сочетания. Всего существует 16 таких сочетаний.

Для того чтобы овладеть китайским языком, желательно заниматься 2-3 раза в неделю по 45-60 минут. На пробном занятии ты понимаешь, что может ученик и сколько времени надо на усвоение определенного материала. Все очень индивидуально. Не существует волшебной таблетки, поэтому это время и старания. Нужно не бояться делать ошибки и уделять больше времени практике и усвоению материала", - отметила преподаватель английского и китайского языков Алиса Александрова.

Для 500 млн жителей планеты английский язык является родным. В мире на английском языке общаются в путешествиях или деловых мероприятиях. В любой стране можно найти общий язык благодаря английскому. Кроме того, он является официальным языком ООН.

Результат изучения английского зависит от желания и настойчивости, убеждена преподаватель английского и польского языков Инна Зозуля:

"Взрослым сложнее выучить язык, чем детям. Это обусловлено физиологическими особенностями формирования и развития речевого аппарата. Это сложно, но реально. За основу в обучении советую брать уже знакомые вам тексты. Например, англоязычные песни или фильмы, которые просматривали много раз. Песни помогут правильному произношению и быстрому запоминанию перевода. Просмотр фильмов на иностранном с субтитрами развивает умение воспринимать язык на слух.

Новые сложные слова лучше изучать ассоциативными словосочетаниями. Представьте ситуацию из своей жизни, где можно было бы использовать это слово, запомните его в сочетании с другими. Например, вам нужно выучить слово "метро". Выстройте логическую связь с этим словом: "много людей в метро", "сегодня утром много людей находились в метро". Гораздо эффективнее изучать язык 15 минут ежедневно, чем 1 раз в неделю по 1,5 часа ".

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Репетитор с английского Юлия Нечипоренко отметила, что самым сложным в изучении английского является грамматика, поскольку существует большое количество времен, которых нет в славянских языках:

"Для изучения английского нужно уделять занятиям не менее 2-3 часов с репетитором в неделю. Акцентировать внимание нужно на лексике. Взрослым интереснее освоение информации не по схеме учитель-ученики, а как партнеры. Надо выбирать не только разговорные темы, которые есть в учебных планах, но и психологические и философские".

Обычно взрослые люди испытывают недостаток свободного времени, поэтому приоритеты по изучению английского меняются.

"Рекомендую сбалансировать график и сделать так, чтобы между занятиями был примерно одинаковый интервал. Минимум 2-3 занятия в неделю. Не берите занятия по 1,5 часа, потому что если это занятие после тяжелого рабочего дня, то эффективность будет очень низкой. Одно занятие должно длиться 50-60 минут.

Рекомендую начинать с минимального уровня, а затем переходить к методу погружения. Он является очень эффективным в сознательном возрасте. Во время его использования и переписки, и разговоры преподавателя с учениками происходят исключительно на английском. Иногда ученик нуждается в обычных традиционных занятиях, где разбирают грамматику и осуществляют точный перевод. Очень действенным способом изучения является слушание подкастов. Это неплохая возможность пассивно прокачивать свой английский", - отмечает преподаватель английского и китайского языков Алиса Александрова.

Репетитор английского языка Алина Тютюнник убеждена, что к каждому ученику можно найти подход:

"Ученик может отказываться изучать язык, потому что ему просто не интересно или не нравится форма изложения информации от преподавателя. В таком случае необходимо подумать о том, что следует изменить языковые курсы или самого репетитора. Вот увидите, что результат не заставит себя ждать. Стоит помнить, что каждый ученик имеет свой тип темперамента, уровень знаний и концентрации внимания. Репетитору надо учитывать все эти критерии, чтобы потом не возникало подобных проблем".

Немецкий язык считается одним из самых сложных, однако ежегодно изучать его хотят все больше людей. Причиной роста интереса становятся в основном экономические соображения. Германия считается надежным экономическим партнером и привлекательным местом для получения образования.

"В школе изучала немецкий как третий язык. Сначала казалось, что его невозможно изучить. Самое сложное - это артикли и роды. Склонение для всех, кто изучает немецкий, является самым сложным. Немецкий - очень логический язык. Нужно только, чтобы кто-то указал на эту логику. Если ученику указать на эти нюансы, то изучение языка становится значительно легче. Чаще всего, когда дают таблицу, то это простой набор артиклей, которые непонятно, где использовать. Очень важно слушать аудио и видео, чтобы слышать правильное произношение. Если много слушать, начинаешь привыкать к произношению. Также, если понять, как меняются артикли, то все остальное кажется достаточно простым. Как по мне, немецкий значительно легче, чем английский язык", - говорит репетитор немецкого языка Валерия Гарбузова.

Психологи доказали, что человек, владеющий двумя языками, может использовать их одновременно. Двуязычные люди со временем учатся переходить с одного языка на другой при использовании их в различных ситуациях. Такая способность мозга помогает двуязычным детям лучше справиться с заданиями. У них лучше развита долговременная и краткосрочная память. Свободное владение двумя языками повышает их способность к изучению третьего языка. Дети, которые обладают двумя и более языками, способны быстро усваивать новые понятия и концепции. Это касается не только изучение новых языков, но и других областей знаний: математики, физики и другого.

Автор: Алёна Лищук
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