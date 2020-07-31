Конкурент GPS: Китай запустил собственную навигационную спутниковую систему

КНР запустила систему Beidou-3. Фото: pexels.com

Китай запустил навигационную спутниковую систему Beidou-3.

В церемонии запуска принял участие лидер КНР Си Цзиньпин, сообщает агентство "Синьхуа".

Система спутниковой навигации должна стать конкурентом американской GPS. Для всех трех фаз проекта Beidou запустили 55 космических аппаратов. В июне 2020-го вывели на орбиту последний спутник.

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Проект спутниковой навигации Beidou начали реализовывать в 2000 году. В ходе первой фазы Beidou-1 развернули группу спутников для навигации на территории Китая. Во время второй фазы Beidou-2 до 2012 года создали систему спутниковой геолокации по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Теперь Beidou охватывает всю поверхность Земли. Неофициальные данные свидетельствуют, что на развертывание спутниковой группировки Beidou-3 и наземных систем китайские власти потратили около $10 млрд.

Во ІІ квартале 2020 года китайская компания Huawei Technologies стала первой в мире по продажам смартфонов. Она обошла южнокорейскую Samsung Electronics, свидетельствуют данные аналитической компании Canalys.