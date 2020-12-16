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среда, 16 декабря 2020 14:20

Когда китайский зонд вернется с Луны на Землю

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Когда китайский зонд вернется с Луны на Землю
"Чанъэ-5" - одна из самых сложных миссий в истории освоения космоса в Китае. Фото: pixabay

К возвращению на Землю с образцами лунного грунта готов беспилотный китайский космический аппарат "Чанъэ-5".

Ожидается, что зонд приземлится в районе Сицзиван в регионе Внутренней Монголии на севере Китая поздно ночью в среду или в начале следующего дня, сообщает АР.

Возвращение капсулы на Землю может осложниться из-за ее небольшого размера, снегопада и темноти. Команда несколько раз провела обучение на месте возможного приземления, проверив способности для ночного поиска и работу оборудования. Размер капсулы зонда "Чанъэ-5" составляет лишь одну седьмую от габаритов китайского пилотируемого космического корабля, при этом площадь района приземления - в 16 раз больше, что затрудняет поиск капсулы.

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Представитель поисковой группы Бянь Ханьчена утверждает, что для возвращения капсулы на Землю применяется схема с двойным погружением в атмосферу по траектории, напоминающей пускание камней по воде. Это усложняет управление и увеличивает площадь поиска. После обработки данные с радаров будут переданы экипажам вертолетов и автомобилей, которые будут вести поиск капсулы. К началу операции поисковая группа провела около 30 съемок местности в районе приземления.

"Чанъэ-5" - одна из самых сложных миссий в истории освоения космоса в Китае. Кроме того, "Чанъэ-5" стала первой за последние более 40 лет лунной миссией в мире.

Зонд "Чанъэ-5" запустили 24 ноября. 1 декабря посадочно-взлетный комплекс зонда выполнил посадку севернее пика Рюмкер в Океане Бурь на видимой стороне Луны.

Ракету-носителя Long March-3B CZ-3B успешно запустила китайская корпорация космической науки и техники CASC с космодрома Сичан, провинция Сычуань. Она вывела на орбиту Земли тяжелый спутник зондирования Gaofen-14, сообщают китайские агентства Синьхуа и CGTN. Оптический спутник дистанционного зондирования Земли выведен на геостационарную орбиту.

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