Какие слова опасно выбирать для паролей

Людей призывают придумывать сложные пароли, которые трудно угадать. Фото: pexels.com

В Великобритании 15% населения использовали как пароли имена домашних животных, 14% использовали имя члена семьи и 13% выбирали знаменательную дату.

В Национальном центре кибербезопасности такой выбор называют опасным, сообщает BBC.

6% людей выбирают паролем слово "пароль" или часть этого слова. Также для пароля выбирают название спортивной команды, которую поддерживает пользователь - 6%, последовательность цифр, например "123456" - 6%, или любимое телешоу - 5%.

40% респондентов заявили, что никогда не использовали один из этих вариантов. Центр призвал выбирать пароли, которые невозможно предугадать.

"Мы можем быть нацией любителей животных, но использование имени вашего питомца как пароля может сделать вас легкой мишенью для бессердечных киберпреступников", - предупредила директор ведомства по связям с общественностью Никола Хадсон.

Имя животного можно взломать, просто много раз вводя общие имена домашних животных. В Британии такими кличками является Белла, Коко, Луна или Майло. То же касается фамилий и дней рождения. Их часто можно узнать из социальных сетей.

"Миллионы аккаунтов могут быть легко взломаны преступниками методом проб и ошибок", - предупредило агентство.

Худший вариант - использовать один и тот же пароль на нескольких сайтах и ​​сервисах. Хакеры получат возможность за один раз сломать все ваши сервисы. Ваши данные могут взломать и продавать в огромных базах данных в хакерских сообществах.

Агентство просит людей создавать пароли из случайных, несвязанных слов. Например, RedPantsTree. Такой пароль больше никто не будет использовать. Рекомендуют добавлять восклицательные знаки или другие символы в конце, если это позволяет сайт, и хранить пароли в диспетчере паролей браузера.

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Людей призывают создавать отдельный, уникальный и безопасный пароль для своей электронной почты. Его часто можно использовать для сброса паролей для других служб.

В исследовании приняли участие 1282 совершеннолетних человека, оно проводилось в начале марта.

За "бесплатные" мегабайты общественной сети Wi-Fi вы расплачиваетесь конфиденциальной информацией. Об этом сообщает киберполиция. "Хакер, находясь в одной сети с вами, может перехватить весь трафик. Все ваши платежные данные, пароли и сообщения может получить злоумышленник, когда вы используете публичный Wi-Fi", - говорится в сообщении.