Какая разработка получила Нобелевскую премию по химии

Разработка литий-ионных батарей получила Нобелевскую премию по химии.

Награду взяли ученые Джон Гуденаф, Стэнли Виттингхем и Акира Ёсино, передает The Nobel Prize.

В прошлом году премию вручили Фрэнсису Арнольду за направленную эволюцию ферментов, а также Джорджу Смиту и Грегори Винтеру за исследования пептидов и антител.

Размер Нобелевской премии в 2019-м составляет 9 млн шведских крон. Это около $915 тыс. Награды вручат в день смерти основателя, шведского изобретателя Альфреда Нобеля - 10 декабря.

