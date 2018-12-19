Как выглядит наиболее далекая планета Солнечной системы

В Солнечной системе нашли еще одну планету. Она находится далеко за пределами орбиты Плутона.

Обнаруженный объект назвали Farout. Это карликовая планета или планетоид, сообщила пресс-служба Центра малых планет Международного астрономического союза.

Расстояние от Земли до объекта - 120 астрономических единиц, примерно 180 млрд км. Для сравнения - расстояние до Плутона составляет около 34 астрономических единиц. Сенсационность находки в том, что ранее ученые не могли обнаружить ни одного объекта, который бы находится от Солнца дальше 100 астрономических единиц.

Farout находится на расстоянии в 180 млрд км от Земли. Фото: IFLScience

Диаметр обнаруженной карликовой планеты около 500 км в поперечнике. 2018 VG18 имеет розовый оттенок. Этот цвет обычно сигнализирует о присутствии льда на поверхности.

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Схематичное представление расстояния до карликовой планеты Farout Фото: EarthSky

Транснептуновой объект Farout обнаружили Скотт Шеппард из Института Карнеги, Дэвид Толен из Гавайского университета и Чедом Трухильо из университета Аризоны.

Первые снимки 2018 VG18 года были сделаны 10 ноября на 8-метровом японском телескопе Subaru, расположенном на вершине горы Мауна-Кеа на Гавайях. Повторные наблюдения 2018 года VG18 были проведены в начале декабря с помощью телескопа Магеллана в Чили, что и позволило заявить об открытии.

Примерная орбита Farout. Фото: Wikipedia

Солнечный зонд Parker завершил первый этап полета 11 ноября, а теперь передал на Землю полученные данные. Космический аппарат снял солнце с близкого расстояния в истории. На одном из снимков видно солнечную корону и плазму, которые выбрасывает Солнце в космическое пространство. Если подробнее, то на фото четко изображено корональных стример, что представляет собой петлю электрически заряженных газов и плазмы. Она соединяет 2 области противоположной полярности на Солнце.