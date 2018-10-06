Исследовали гендер и предрассудки: ученые год публиковали абсурдные статьи

Слева направо: Джеймс Линдси - доктор математических наук, Хелен Плакроуз - специалист по религиозной литературе эпохи Возрождения, Питер Богоссян - доктор философских наук. ФОТО: Mike Nayna

Ученые Джеймс Линдси, Хелен Плакроуз и Питер Богоссян год писали абсурдные научные работы под вымышленными именами. Они пытались доказать, что в настоящее время в социальных науках внимание уделяется не столько поискам истины, сколько социльной несправедливости.

"Ученые" написали и отправили в профессиональные научные журналы 20 статей, посвященных феминизму, расовой идентификации, сексуальной ориентации, бодипозитиву и др. 7 из них были приняты к публикации. Еще 7 находились на этапе рассмотрения, когда авторам пришлось приостановить эксперимент и раскрыть свое инкогнито. Одну - "Собачий парк" - месячник "Гендер, место и культура: Журнал феминистской географии" отметил специальной наградой. В статье говорилось о сексе между собаками в парках в контексте культуры изнасилований. Также ученые получили 4 приглашения к рецензированию чужих научных работ, рассказывают они в открытом письме в журнале Areo.

Кроме культуры изнасилований из "Собачьего парка", ученые касались и других тем. В частности, в одной из статей предлагалось дрессировать мужчин, как собак. Во второй - заставлять белых студентов слушать лекции в университете закованными в кандалы в качестве наказания за рабовладение. В третьей ожирение, угрожающей здоровью, называли свободным выбором здорового человека. В еще одной работе мастурбацию, во время которой мужчина представляет реальную женщину, предлагали считать актом сексуального насилия по отношению к ней. Авторы искали ответ на вопрос, что привлекает в женщинах гетеросексуальных мужчин. Кроме того, они перефразировали раздел из книги Адольфа Гитлера "Майн Кампф" и выдали статью на тему феминизма "Наша борьба - это моя борьба".

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С научной точки зрения статьи не выдерживали никакой критики. Плакроуз, Богоссян и Линдси не подтверждали теорий реальными статистическими данными, ссылались на вымышленные источники или работы несуществующего автора.

"Сложившаяся культура диктует нам, что приемлемыми могут быть только выводы определенного рода - например, белый цвет кожи или маскулинность обязательно должны быть проблемой. И борьба с проявлениями социальной несправедливости ставится выше объективной правды", - объяснил Джеймс Линдси после того, как журналист Wall Street Journal выяснил правду о фейковисть исследований и эксперимент ученых стал достоянием общественности.

Авторы утверждают, что проект оправдал себя, однако боятся за свою карьеру и репутацию в научном сообществе: "Мы считаем, что темы гендера, расовой идентичности и сексуальной ориентации, конечно, заслуживают исследования, Но важно исследовать их правильно, без предвзятости. Проблема заключается именно в том, КАК их изучают сейчас".

Научные журналы, где были опубликованы фейковые работы, пообещали убрать их со своих веб-сайтов.

В норвежском Осло назвали победителей Нобелевской премии мира. Ими стали конголезский врач Денис Муквеге и иракская правозащитница Надя Мурад. Муквеге и Мурад посвятили свою жизнь защите жертв сексуального насилия.