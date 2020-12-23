Испытали самолет "Илья Муромец"

23 декабря 1913 года состоялся 1-й полет самолета "Илья Муромец". Его сконструировал киевлянин Игорь Сикорский.

Авиаконструктор приурочил испытания самолета в день памяти епископа Русской православной церкви Иоасафа Белгородского, которого канонизировали в этот же день 1911 года.

1-й самолет построили на Русско-Балтийском вагонном заводе в Риге. В течение 1913-1918 годов было выпущено около 80 самолетов.

Фото: Фото: calendarium.com

Прототипом "Ильи Муромца" является предыдущая модель Сикорского "Русский Витязь". Однако новый самолет имел крылья в 3 раза больше, удобный пассажирский салон с электрическим освещением, комнаты для сна, ванну и туалет. Его оборудовали 4 двигателями по 100 л.с. каждый. Позже их заменили на двигатели мощностью 220 л.с. каждый.

Авиаконструктор впервые применил сплошной фюзеляж на самолете. "Илья Муромец" мог развивать скорость до 137 км/ч с 10 людьми на борту.

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Во время Первой мировой войны самолет использовали как разведчик и бомбардировщик. На свой борт он мог поднимать до 800 кг бомб.

"Илья Муромец" — 1-й в мире бомбардировщик серийного производства. 1921-го самолет Сикорского переоборудовали под пассажирский.

27 апреля 1913 года состоялся 1-й полет самолета "Русский Витязь". Это 1-й в мире многомоторный самолет с рядной компоновкой двигателей, построенный под руководством Игоря Сикорского.