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пятница, 02 марта 2018 17:35

Искусственный интеллект будет диагностировать болезнь глаз и легких

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Искусственный интеллект будет диагностировать болезнь глаз и легких
Система диагностирует заболевания сетчатки глаза и пневмонию.Фото: digitaltrends.com

Программа на основе искусственного интеллекта диагностирует бактериальную и вирусную пневмонию у детей.

Эту технологию разработать китайские ученые из медицинского центра матери и ребенка города Гуанчжоу, пишет nv.ua.

Пока система диагностирует излечимые болезни глаз и легких: заболевания сетчатки глаза и пневмонию. Разработанный учеными алгоритм позволит искусственному интеллекту быстро учиться диагностике других болезней.

"Искусственный интеллект эффективно классифицировал изображение для дегенерации желтого пятна и диабетической ретинопатии. Он также точно выделяет бактериальную и вирусную пневмонию на рентгенограмме грудной клетки. Этот инструмент может помочь ускорить диагностику и терапию этих излечимых болезней", - говорят специалисты.

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По словам ученых, по возможности классифицировать и диагностировать заболевания новая интеллектуальная система не уступает специалистам-людьми.

Специалисты Verily, дочерней компании Google, создали алгоритм, которые определяет по фотографии сетчатки пол, возраст, артериальное давление и другие физиологические параметры человека. В дальнейшем он может пригодиться при ранней диагностике сердечно-сосудистых заболеваний.

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