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воскресенье, 18 июля 2021 04:27

Google представила новый дизайн емодзи

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Google изменила дизайн своих эмодзи, сделав их более "универсальными, доступными и аутентичными". Об этом сообщается на сайте Google.

В частности, эмодзи "пирог", который в настоящее время выглядит как классический американский тыквенный пирог и больше подходит для жителей США, после обновления на территории Великобритании будет более нейтральным.

 

А эмодзи "бикини" больше не будет выглядеть так, будто купальник одели на невидимого человека. Все эти смайлики можно будет использовать на других платформах Google, включая Android, Gmail, Chat, Chrome OS и YouTube.

 

Соцсеть TikTok предоставит пользователям возможность снимать более длинные ролики.

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