Google представила новый дизайн емодзи

Google изменила дизайн своих эмодзи, сделав их более "универсальными, доступными и аутентичными". Об этом сообщается на сайте Google.

В частности, эмодзи "пирог", который в настоящее время выглядит как классический американский тыквенный пирог и больше подходит для жителей США, после обновления на территории Великобритании будет более нейтральным.

А эмодзи "бикини" больше не будет выглядеть так, будто купальник одели на невидимого человека. Все эти смайлики можно будет использовать на других платформах Google, включая Android, Gmail, Chat, Chrome OS и YouTube.

Соцсеть TikTok предоставит пользователям возможность снимать более длинные ролики.