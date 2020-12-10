Google оштрафовали на €135 млн

Фирмы оштрафовали за "размещение рекламных файлов cookie на компьютерах пользователей без предварительного на то согласия и без предоставления достаточной информации". Фото: pixabay

2 подразделения Google и Amazon оштрафовал французский орган охраны данных CNIL.

Компании оштрафовали на €135 млн, сообщает AFP.

Google LLC получил штраф в €60 млн, Google Ireland Limited - в €40 млн, а Amazon Europe Core заплатит €35 млн.

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Фирмы оштрафовали за "размещение рекламных файлов cookie на компьютерах пользователей без предварительного на то согласия и без предоставления достаточной информации".

За разъяснениями регулятора, когда пользователь посещал сайт google.fr, несколько файлов cookie, которые используются в рекламных целях, автоматически размещались в его компьютере без каких-либо действий со стороны пользователя. Похоже происходило и при посещении amazon.fr.

В Турции компанию Google оштрафовали на $25,6 млн. Совет по конкуренции обнаружил злоупотребления из-за доминирования на рынке, передает Укринформ. Google обвинили в нарушении правил честной конкуренции и предоставлении несправедливого преимущества отдельным компаниям путем формирования приоритетности ответов на поисковые запросы.