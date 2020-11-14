В Турции оштрафовали компанию Google

Обнаружили злоупотребления Google. Фото: pexels.com

В Турции компанию Google оштрафовали на $25,6 млн.

Совет по конкуренции обнаружил злоупотребления из-за доминирования на рынке, передает Укринформ.

Google обвинили в нарушении правил честной конкуренции и предоставлении несправедливого преимущества отдельным компаниям путем формирования приоритетности ответов на поисковые запросы.

"Размещение текстовых объявлений в верхней части общих результатов поиска с рекламой неуверенной и интенсивной качества, выше результатов органического поиска, которые не приносят им прибыли от рекламы, является нарушением Закона о защите конкуренции № 4054, и усложняет деятельность отдельных компаний на рынке контентных услуг", - говорится в обосновании наложенного штрафа.

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4 ноября Совет по конкуренции заслушала защиту компании Google с помощью онлайн-видеоконференции. Выступление длилось 3,5 часа.

Автомобили-беспилотники будут делать на базе моделей Fiat-Chrysler и Jaguar. Компания Waymo, филиал Google, разрабатывает автопилоты, инвестирует около $ 14 млн. В производство беспилотников. Мощность производства находится в Детройте.