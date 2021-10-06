Facebook не ставит прибыль выше безопасности пользователей - Цукерберг

Ранее сотрудница соцсети заявила, что в Facebook на первое место ставят прибыли. Фото: Pexels

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг опроверг обвинения в том, что компания ставит прибыль выше безопасности пользователей.

Он указал на обновления, способствующие безопасности.

"В основе этих обвинений лежит идея о том, что мы ставим прибыль выше безопасности и благополучия. Это просто неправда. Например, один шаг, который был поставлен под сомнение, это когда мы ввели изменение значимых социальных взаимодействий в ленту новостей. Это изменение показывало меньше вирусных видео и больше контента от друзей и семьи - что мы и сделали, зная, что это будет означать, что люди будут проводить меньше времени в Facebook, но исследование показало, что это правильно для благополучия людей", - написал Цукерберг в Facebook

Ранее бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хоген рассказала на слушаниях в Сенате о работе соцсети. Заявила, что руководство Facebook при принятии решений ставит прибыли выше безопасности пользователей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вслед за соцсетями по всему миру "упали" и другие сервисы

"Были конфликты интересов между тем, что было хорошо для общества, и тем, что было хорошо для Facebook", - сказала она.

Основатель Facebook Марк Цукерберг извинился за сбой в работе соцсетей и мессенджеров. Однако не объяснил причину. "Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger теперь снова в сети. Просим прощения за сегодняшний сбой. Я знаю, насколько вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с близкими людьми", - написал он в Facebook.