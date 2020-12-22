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вторник, 22 декабря 2020 21:03

Дымовые шашки и авторский трек - как студенты увольнения Шкарлета требовали

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Автор: РБК-Украина
  Фигура Шкарлета вызвала протесты в научной и студенческой среде и даже в образовательном комитете Верховной Рады
Фигура Шкарлета вызвала протесты в научной и студенческой среде и даже в образовательном комитете Верховной Рады

Вечером 21 декабря под Офисом Президента в Киеве собрались около 300 студентов, ученых, преподавателей и общественных активистов на акцию "Стоп Шкарлет - не дадим убить образование".

Акцию провели в ответ на назначение Верховной Радой Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины.

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Шкарлет исполнял обязанности министра с 24 июня 2020 года. Его фигура вызвала протесты в научной и студенческой среде и даже в образовательном комитете Верховной Рады. Несмотря это, 17 декабря замеченного в плагиате Сергея Шкарлета назначили министром.

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Студенты сделали свой собственный музыкальный микс из выражениями Шкарлета, которые наложили на музыку. Желающим наливали горячий чай и танцевали чтобы не замерзнуть.

Также присутствующие собирали подписи под петицией, за отставку новоизбранного министра.

БОЛЬШЕ В ВИДЕО:


"Голос" и "Европейская солидарность" попросили перерыв, чтобы убедить спикера ВР Дмитрия Разумкова и глав фракций переголосовать вопрос назначения Сергея Шкарлета министром образования.

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