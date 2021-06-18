Для кого подойдет FrontEnd направление: центр DAN.IT делится опытом

Фото: pexels.com

Кто такой frontend разработчик

Если вы просто интересуетесь сферой IT или поверхностно знакомы с её отраслями, вам вероятно приходилось слышать о профессии front-end developer — это программист, который разрабатывает пользовательский интерфейс. Вся внешняя (публичная) часть сайта в браузере является областью работы фронтенда. Его главная цель — сделать взаимодействие пользователей с веб-приложением или сайтом максимально простым, понятным и удобным, что приведет к целевому действию.

Фронтенд разработчик, исходя из самого названия, непосредственно отвечает за внешний функционал приложения, с которым контактирует пользователь. Его еще называют передней частью сайта. Что касается функционала изнутри, этим занимается другой специалист разработки - бэкэнд. Он работает с программным кодом на самом сервере. Но последнее время стала актуальной специальность, которая совмещает навыки с обеих сторон разработки - full stack developer - универсальный программист, работающий одновременно с front end и back end.

Фронт-энд разработчик осуществляет программирование пользовательского интерфейса с помощью JavaScript, HTML и CSS. Этот язык программирования - его основной инструмент при верстке сайтов.

Среди основных задач верстки:

- написание HTML-кода и CSS-стилей для представления информации в понятном всем браузерам виде,

- соблюдение внешнего соответствия сайта макету, предоставленного ui/ux дизайнером,

- контроль за тем, чтобы все детали отображали целостную идею продукта.

Плюсы и минусы front end направления

Для каждого новичка в IT путь начинается с правильно выбранных курсов программирования. Конечно, инструменты фронтенда можно освоить самостоятельно, можно пройти онлайн курсы, но эффективность этих навыков будет недостаточной для карьеры в престижных IT компаниях. Исходя из этой закономерности, это становится дополнительной сложностью для начинающих разработчиков, соответственно минусом для направления.

Даже если вы найдете и поступите на курсы программирования в Киеве такие как DAN.IT Education, вам нужно приложить массу усилий для получения специальности.

В том числе столкнетесь с такими препятствиями фронтенда, как:

- "плавающие" обязанности на должности (не все работодатели хорошо осведомлены с обязанностями фронт-энд разработчика),

- взаимодействие с многими участниками проекта: бэкэнд разработчиками, дизайнерами, тестировщиками, самими пользователями и др.,

- обсуждения внутри команды часто сопровождаются непониманием, напряжением, что в свою очередь негативно влияет на эффективность работы.