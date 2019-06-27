Человек может умереть от долгого пребывания на Луне

Вдыхая долго лунную пыль можно получить силикоз Фото: Ваші новини - Ваш Магазин

Во время длительной высадки на Луне люди вдыхают месячный пыль, который может привести к силикоза и последующей смерти.

Об аллергии на лунную пыль, рассказал астронавт Харрисон "Джек" Шмитт. Он был на поверхности Луны в последний миссии "Аполлон". После возвращения на Землю астронавт лечился от болезни, которая развилась от вдыхания пыли, сообщает Daily Mail.

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"Нам нужно выяснить, будет ли в следующих покорителей Луны аллергическая реакция, если они будут подвергаться хроническому воздействию лунной пыли. Также инженерам предстоит придумать, как не допускать попадания пыли внутрь корабля ", - сказал астронавт.

Во время своего полета в 1972 Харрисон часами собирал пыль и образцы с поверхности Луны. Он был единственным ученым, который попал на спутник. В результате у него была сильная аллергфия и распухли слизистые оболочки дыхательных путей.

Харрисон "Джек" Шмитт находился на Луне 75 ч, включая 3 выхода на его поверхность общей продолжительностью 22 ч 5 мин.