Астрономы открыли 12 спутников Юпитера

 
Ексклюзивы
1/5
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 3186
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Просмотров: 594
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 1665
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 3240
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3 Просмотров: 122179
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 792
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
1 Просмотров: 1971
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 1620
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Просмотров: 891
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
Просмотров: 1107
Фото
Все фото
10
8
10
5
8
Опубликовали фото места массового захоронения детей времен язичництва
Опубликовали фото места массового захоронения детей времен язичництва
Женщине сделали вагину из рыбьей кожи
Женщине сделали вагину из рыбьей кожи
Шлем считывает мысли водителя и передает их автомобилю - Nissan показал новую технологию
Шлем считывает мысли водителя и передает их автомобилю - Nissan показал новую технологию
Турист облетел Землю в космосе 128 раз
Турист облетел Землю в космосе 128 раз
Ежедневно посетители ломают экспонаты - открыли музей науки
Ежедневно посетители ломают экспонаты - открыли музей науки
Видео
Все видео
Начало коридора затмений в фото и видео
Начало коридора затмений в фото и видео
Звуки космоса: ученые обнародовали уникальную запись
Звуки космоса: ученые обнародовали уникальную запись
Бегали и падали на Луне - архивное видео NASA
Бегали и падали на Луне - архивное видео NASA
Прочный и экологичнее - из салата произвели пластик
Прочный и экологичнее - из салата произвели пластик
НЛО в Украине: самые известные случаи появления
НЛО в Украине: самые известные случаи появления
Интервью
1/5
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 234
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 1665
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
2 Просмотров: 1521
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3420
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 25066
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 июля 2018
1 Просмотров: 1620
Дрова
Не люблю складати дрова. Нуднішої роботи годі знайти. У червні тесть привіз повну вантажівку. Свідомо не хочу дивитися на всю купу — щоб не ...
среда, 18 июля 2018 20:11

Астрономы открыли 12 спутников Юпитера

  Комментировать

Международный астрономический союз анонсировал открытие 12 ранее неизвестных спутников Юпитера.

Астрономы Скотт Шеппард из Института Карнеги и его коллеги искали Планету-9, а случайно обнаружили спутники.

Ученые наблюдали отдаленные регионы Солнечной системы с помощью очень чувствительного инструмента Dark Energy Camera четырехметрового телескопа Blanco Межамериканской обсерватории Серро-Толло в Чили. Волею случая в поле наблюдения телескопа оказался Юпитер, и астрономы обнаружили в окрестностях планеты 12 небесных тел, которые не подвергались идентификации. В подтверждение орбит этих тел ушло около года; оказалось, что все они вращаются вокруг Юпитера, поэтому есть его спутниками.

  У Юпитера нашли 12 новых спутников. Фото: ВВС
У Юпитера нашли 12 новых спутников. Фото: ВВС

"Теперь мы знаем о 79 спутники Юпитера. С удаления от планеты поделили на две группы. Спутники первой группы находятся ближе к Юпитеру и вращаются вокруг него в том же направлении, в котором Юпитер вращается вокруг своей оси. Более отдаленные спутники второй группы называются ретроградными через ретроградное направление их движения по орбите", - говорит Шеппард.

  У Юпитера нашли 12 новых спутников. Фото: ВВС
У Юпитера нашли 12 новых спутников. Фото: ВВС

Особый интерес для ученых представляет один из новых спутников, который находится на очень большом расстоянии от Юпитера, чтобы входить в группу проградних спутников, но вращается в том же направлении, что и планета. Этот объект получил название Валетудо - по римскому имени богини здоровья.

На спутнике Юпитера нашли вулкан. Данные собрал аппарат Juno с использованием прибора Jovian InfraRed Auroral Mapper. Собранная информация свидетельствует о наличии источника тепла вблизи южного полюса спутника Юпитера Ио. Оно может указывать на вулкан, расположенный на маленьком спутнике Юпитера.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Астрономы открыли 12 спутников Юпитера». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
июля

Кто и как придумал "Тетрис": сегодня появилась самая популярная в мире головоломка

ВСУ взяли под контроль часть Луганска

Полвека назад основали Intel

"Колоссальная коммерческая операция" - как провели первый джазовый фестиваль

Руки, ноги висели на проводах - авиация разбомбила поезд с детьми

Внедорожник протаранил толпу людей на тротуаре

От прививки умер 77 младенцев

Черный вторник: на похоронах священника беркутовцы били верующих

В асфальте под Святой Софией рыли могилу

Самое читаемое
Пышнотелая экс-подружка репера обнажила татуированные ягодицы
Пышнотелая экс-подружка репера обнажила татуированные ягодицы
32
 Просмотров: 125591
&quot;Лабутены&quot;, D&amp;G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
24
 3 Просмотров: 122170
72-летняя Шер ошеломила прозрачным топом на красной дорожке
72-летняя Шер ошеломила прозрачным топом на красной дорожке
27
 Просмотров: 71569
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
38
 1 Просмотров: 62248
Пышнотелые дизайнерши бикини примерили свои сексуальные творения на себе
Пышнотелые дизайнерши бикини примерили свои сексуальные творения на себе
20
 Просмотров: 55587
Больше всего комментируют
10
Сторонники Кивы забросали Шабунина зеленкой
8
Украина может начать продавать воду в оккупированный Крым
8
Путин пришел на встречу с Трампом в обуви с высокими каблуками - фотодоказательство
7
Дочь нардепа на Сардинии сделала пикантное заявление
5
Рада разрешила Ахметову не платить налогов на 3 млрд грн
Голосов: 4
Голосование Какая украинская песня лучше подойдет для выполнения стриптиза?
  • "Блюз еротичних думок"- Михаил Поплавский
  • "Ні обіцянок, ні пробачень - Виктор Павлик
  • "117-а стаття" - "Братья Гадюкины"
  • "Вовчиця" - Олег Винник
  • "Сьюзі" - "Океан Эльзы"
  • "Шаленій" - Гайтана
  • "Гуцулка Ксеня"
  • "Поліна" - "Бумбокс"
  • "Make Up" - The Hardkiss
  • "Без тебе" - O.Torvald
  • "Роби любов" - группа [O]
  • "Змія" - Vivienne Mort
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua