Астрономы открыли 12 спутников Юпитера

Международный астрономический союз анонсировал открытие 12 ранее неизвестных спутников Юпитера.

Астрономы Скотт Шеппард из Института Карнеги и его коллеги искали Планету-9, а случайно обнаружили спутники.

Ученые наблюдали отдаленные регионы Солнечной системы с помощью очень чувствительного инструмента Dark Energy Camera четырехметрового телескопа Blanco Межамериканской обсерватории Серро-Толло в Чили. Волею случая в поле наблюдения телескопа оказался Юпитер, и астрономы обнаружили в окрестностях планеты 12 небесных тел, которые не подвергались идентификации. В подтверждение орбит этих тел ушло около года; оказалось, что все они вращаются вокруг Юпитера, поэтому есть его спутниками.

У Юпитера нашли 12 новых спутников. Фото: ВВС

"Теперь мы знаем о 79 спутники Юпитера. С удаления от планеты поделили на две группы. Спутники первой группы находятся ближе к Юпитеру и вращаются вокруг него в том же направлении, в котором Юпитер вращается вокруг своей оси. Более отдаленные спутники второй группы называются ретроградными через ретроградное направление их движения по орбите", - говорит Шеппард.

У Юпитера нашли 12 новых спутников. Фото: ВВС

Особый интерес для ученых представляет один из новых спутников, который находится на очень большом расстоянии от Юпитера, чтобы входить в группу проградних спутников, но вращается в том же направлении, что и планета. Этот объект получил название Валетудо - по римскому имени богини здоровья.

На спутнике Юпитера нашли вулкан. Данные собрал аппарат Juno с использованием прибора Jovian InfraRed Auroral Mapper. Собранная информация свидетельствует о наличии источника тепла вблизи южного полюса спутника Юпитера Ио. Оно может указывать на вулкан, расположенный на маленьком спутнике Юпитера.