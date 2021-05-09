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понедельник, 10 мая 2021 00:56

Археологи нашли уникальные серебряные монеты, которым свыше 100 лет

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В Польше нашли уникальные серебряные монеты эпохи династии Каролингов, которым более 1000 лет. Их обнаружили с помощью металлоискателей. Археологи откопали 118 монет в коммуне Бискупец в Новом городском уезде. О находке сразу сообщили власти.

На территории Польши впервые обнаружили серебряные монеты в таком количестве, которым более сотни лет. Известно, что их чеканили на территории Западной Европы в разные периоды IX века. Вероятно монеты изготовили в правление франкской династии Каролингов:

- Людовика Благочестивого (814 – 840 годы);
- Карла Лысого (840 – 877 годы).

 

Как сокровища появились на соответствующей территории – пока специалисты сообщить не могут. Ранее там уже находили монеты из Западной Европы, но их количество было значительно меньше.

Археологи обнаружили мраморную голову римского императора Октавиана Августа в итальянском городе Изерния в регионе Молизе.

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