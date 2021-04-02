Apple сознательно реализовывала бракованные MacBook Pro - решение суда

 
Ексклюзивы
1/5
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Просмотров: 342
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 162
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Просмотров: 540
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Просмотров: 1044
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 603
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 522
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Просмотров: 297
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Просмотров: 846
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 576
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Просмотров: 396
Фото
Все фото
5
5
5
6
4
Xiaomi представила 5 новых смартфонов
Xiaomi представила 5 новых смартфонов
Lego выпустит детализированный набор Space Shuttle Discovery
Lego выпустит детализированный набор Space Shuttle Discovery
На Марсе хотят создать 5 городов
На Марсе хотят создать 5 городов
Можно слушать музыку и отвечать на звонки - сколько стоят инновационные очки
Можно слушать музыку и отвечать на звонки - сколько стоят инновационные очки
Первая в мире робот-художница проведет свою выставку картин
Первая в мире робот-художница проведет свою выставку картин
Видео
Все видео
Показали робота, который может "видеть" сквозь стены
Показали робота, который может "видеть" сквозь стены
OnePlus представила серию новых смартфонов
OnePlus представила серию новых смартфонов
Создали искусственное солнце, которое очищает улицы от коронавируса
Создали искусственное солнце, которое очищает улицы от коронавируса
Понадобится каждому - Apple добавила новую функцию безопасности
Понадобится каждому - Apple добавила новую функцию безопасности
Секс-кукла с искусственным интеллектом сможет распознавать лица
Секс-кукла с искусственным интеллектом сможет распознавать лица
Интервью
1/5
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 135
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 972
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 774
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 288
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 576
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
01 апреля 2021
Просмотров: 333
Здоров, братику
Мені досі так ніхто не казав, хоч і було ж кому, бо нас на світі жило чимало, та й тепер ще трохи є. А от щоб "здоров, братику" — ні мені ...
пятница, 02 апреля 2021 16:18

Apple сознательно реализовывала бракованные MacBook Pro - решение суда

  Комментировать
Apple сознательно реализовывала бракованные MacBook Pro - решение суда
Apple осознано реализовывала бракованные MacBook Pro - решение суда фото: busines.in.ua

Американская компания Apple реализовывала ноутбуки MacBook Pro 2016 и 2017 годов выпуска с дефектом шлейфа матрицы экрана осознано. Об этом заявил окружной суд Северной Калифорнии.

Следствие должно проверить, действительно ли компания удаляла с форума отзывы возмущенных покупателей, которые получили бракованные MacBook Pro, сообщает The Verge.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цену на iPhone 12 Pro рекордно уменьшили

Судебный процесс продолжается. Истцы требуют возмещения расходов на ремонт MacBook и расширения гарантии, которая распространяется только на 13-дюймовые MacBook Pro.

В компании Apple обвинения в сознательной реализации бракованной продукции отвергают.

Американская компания Apple планирует построить масштабное хранилище для возобновляемых источников энергии. Его разместят в Центральной Калифорнии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Apple сознательно реализовывала бракованные MacBook Pro - решение суда». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
апреля

Впервые спутник облетел Месяц

Самое читаемое
Многодетная мама поразила голыми фото
Многодетная мама поразила голыми фото
8
 Просмотров: 25220
Гороскоп на 1 апреля: такого прогноза не ожидал никто
Гороскоп на 1 апреля: такого прогноза не ожидал никто
 Просмотров: 10845
Веронику Гащак не довезли до больницы
Веронику Гащак не довезли до больницы Просмотров: 9027
Гороскоп на 2 апреля: перед кем откроются новые финансовые перспективы
Гороскоп на 2 апреля: перед кем откроются новые финансовые перспективы
 Просмотров: 6993
Дочь Синди Кроуфорд снялась топлесс в соблазнительной фотосессии
Дочь Синди Кроуфорд снялась топлесс в соблазнительной фотосессии
5
 Просмотров: 5220
Технологии
Показали робота, который может "видеть" сквозь стены
Показали робота, который может "видеть" сквозь стены
 Просмотров: 108
Впервые спутник облетел Месяц
Впервые спутник облетел Месяц
 Просмотров: 90
Цену на iPhone 12 Pro рекордно уменьшили
Цену на iPhone 12 Pro рекордно уменьшили Просмотров: 459
На Крещатике торжественно открыли телефонную станцию
На Крещатике торжественно открыли телефонную станцию
 Просмотров: 135
Основали самую мощную технологическую компанию мира
Основали самую мощную технологическую компанию мира
 Просмотров: 135
Больше всего комментируют
10
США подняли армию из-за скопления войск РФ на границе с Украиной
5
США помогут Украине в случае эскалации конфликта с РФ
4
"Говори по-русски" - "слуга" Шевченко в Раде перебил депутата, которая разговаривала на украинском
2
Заминировали горсовет. Требуют запретить партию Шария и ОПЗЖ
2
На 87-м округе продолжают считать голоса. Как изменились проценты кандидатов
Голосов: 372
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть