Apple сознательно реализовывала бракованные MacBook Pro - решение суда

Apple осознано реализовывала бракованные MacBook Pro - решение суда фото: busines.in.ua

Американская компания Apple реализовывала ноутбуки MacBook Pro 2016 и 2017 годов выпуска с дефектом шлейфа матрицы экрана осознано. Об этом заявил окружной суд Северной Калифорнии.

Следствие должно проверить, действительно ли компания удаляла с форума отзывы возмущенных покупателей, которые получили бракованные MacBook Pro, сообщает The Verge.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цену на iPhone 12 Pro рекордно уменьшили

Судебный процесс продолжается. Истцы требуют возмещения расходов на ремонт MacBook и расширения гарантии, которая распространяется только на 13-дюймовые MacBook Pro.

В компании Apple обвинения в сознательной реализации бракованной продукции отвергают.

Американская компания Apple планирует построить масштабное хранилище для возобновляемых источников энергии. Его разместят в Центральной Калифорнии.