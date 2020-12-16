Apple анонсировала часы со сканером отпечатка пальца

Сейчас Apple Watch зависит от использования пароля и не спрашивает его повторно. Фото: pixabay

В разумних часах Apple Watch запатентовали считывания отпечатков пальцев Touch ID.

В патенте компания Apple объясняет, как она планирует интегрировать систему Touch ID в кнопку, сообщает MacRumors.

Кнопка будет расположена сбоку разумних часов Apple Watch.

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Такую систему можно будет использовать как для идентификации пользователя, так и для разблокировки самого устройства. Сейчас Apple Watch зависит от использования пароля и не спрашивает его повторно, пока устройство не будет снято с запястья. Также Apple запатентовала камеру под дисплеем, цель которой блокировать фотовспышки, которые видны снаружи в темноте.

Смарт-часы выполнены в культовом дизайне Apple Watch четвертого поколения. Устройства представили с двумя вариациями корпуса – 40 и 44 мм. В линейку попали два новых цвета – насыщенный синий и красный. Кстати, часть средств, вырученных с продажи красных моделей, компания из Купертино перечисляет в фонд борьбы с COVID-19.