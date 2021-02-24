Аэропорт назвали в честь римского рода фото: Paris-life.info

24 февраля 1961 года состоялось торжественное открытие аэропорта "Орли" в Париже. Он функционирует главным образом для внутренних пассажирских перевозок Франции.

Аэропорт назвали именем коммуны Орли, где он и расположен. Коммуну назвали в честь римского рода Аврелия, которые владели здесь виллой.

Аэропорту "Орли" запретили перевозить больше 30 млн пассажиров в год, а также ночные полеты. Рейсы, прибывающие в этот период, перенаправляют в Руасси. Такие меры приняли, чтобы защитить жителей соседних коммун от шума, а также ограничить сообщение с Орли.

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Для сообщения с Орли создали специальные маршруты автобусов: линия 183 от станции метро Porte de Choisy и линия 285 от станции метро Villejuif-Louis Aragon, а также 2 рейса ночных автобусов Noctambus от Porte d'Italie и Athis Mons-Pyramide de Juvisy. Экспресс-автобусы Orlybus проходят по маршруту Орли - Villejuif-Louis Aragon, однако стоят дороже, чем другие транспортные средства.

24 февраля 1881 года началось сооружение Панамского канала. Он соединяет Панамский залив Тихого океана с Карибским морем и Атлантическим океаном.