"Золотые" овощи: как изменились цены за месяц

В мае с овощной корзины подешевела капуста. Фото: Агрополіт

С начала года овощи подорожали на 86%. За май добавили 21%.

В апреле килограмм моркови стоил 13,1 грн, в мае - 22,5 грн. Свеклу продавали по 14,7 грн/кг, в мае - 21,6 грн/кг, посчитала Ассоциация поставщиков торговых сетей.

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Картофель вырос в цене с 10,7 до 14,1 грн/кг. Лук - с 24 до 28,5 грн/кг.

В то же время подешевела капуста. Цена упала с 24,8 до 18,7 грн/кг.

В мае хлеб подорожал на 1,6%. С начала года - на 6,6%. В апреле ржаной хлеб продавали по 19,2 грн/кг. В мае он подорожал до 19,7 грн/кг. Пшеничный из муки первого сорта вырос в цене с 18,4 грн/кг до 18,7 грн/кг. За месяц батон прибавил 1,5%. В апреле стоил 13,1 грн/500 г. В мае - 13,3 грн. На 0,9% подорожал пшеничный хлеб из муки высшего сорта - до 23,1 грн/кг.