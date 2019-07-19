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пятница, 19 июля 2019 16:31

За счет чего вырастет экономика: правительство назвало приоритеты

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За счет чего вырастет экономика: правительство назвало приоритеты
Востребована в ЕС украинская сельхозпродукция уже стоит на внутреннем рынке, как в Европе, или дороже. Фото: Depositphotos

Ближайшие несколько лет драйвером роста ВВП Украины станет сельское хозяйство.

Объем проданной аграрной продукции за рубеж до 2026 году вырастет на 17%. Об этом говорится в "Стратегии развития экспорта продукции сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленностей Украины до 2026 года", пишет ubr.ua.

Правительство планирует открыть новые рынки сбыта для украинской продукции. Кроме того, устранить запреты для торговли на уже доступных.

"К концу 2026-го Кабмин планирует открыть или упростить доступ к рынкам 28 стран ЕС, Турции, Китая, Индии, Египта, Саудовской Аравии, Канады, ОАЭ, США, Израиля, Беларуси, Грузии, Молдовы, Японии, Индонезии , Таиланда, Бангладеш, Ливана, Филиппин, Нигерии и Швейцарии", - объясняет и о министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева.

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Кабмин утвердил два сценария экономического развития Украины относительно наращивания экспорта - осторожный и ускоренный. Правда в оба заложено ежегодный рост цен. В первом случае в 2020-м цены на продукты вырастут на 6%, 2021-м - на 5,7%, 2022-м - на 5,3%. Во втором случае в следующем году цены вырастут на 6,5%, 2021-го - на 7,1%, в 2022-м - на 7%.

"Востребована в ЕС украинская сельхозпродукция уже продается на внутреннем рынке по европейским ценам, или дороже. Например, хлеб в Литве на треть дешевле, чем в Украине. Производителю выгодно продать свой товар тому, кто предлагает более высокую цену", - говорит экономист Олег Пендзин.

С мая 2018-го по апрель 2019 года Украина вошла в топ-3 экспортеров агропродукции в Евросоюз. Продала товаров на 6,3 млрд евро.

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