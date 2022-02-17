В украинские порты заходит больше судов, чем до "блокады" - АМПУ

Количество заходов судов возросло, несмотря на попытку "блокады" Россией Черного моря. Фото: Ports.ua

Несмотря на перекрытие Российской Федерацией акватории Черного моря под предлогом военных учений, среднесуточное количество заходов в украинские морские порты в последние дни оказалось больше, чем обычно.

Об этом сообщила пресс-служба ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ).

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"48 судов в сутки - средний показатель по портам Одесса, "Южный", Черноморск, Николаев, "Ольвия", Мариуполь, Бердянск к началу учений РФ, 54 судна в сутки - средний показатель после начала учений", - указала пресс-служба.

Как сообщала Gazeta.ua, после начала действия ограничений в Черном мере, большая часть судов проигнорировала предписания и двигалась в направлении украинских портов не в пределах обязательного коридора, а по собственному маршруту.

Между тем, 16 февраля стало известно, что Лондонский рынок морского страхования добавил украинские и российские территориальные воды Черного и Азовского морей в список районов, которые считаются зонами повышенного риска.

Речь идет о 12-ти мыльной зоне вдоль берега. В результате такого решения, плавать морскими водами Украины и России стало дороже.

На прошлой неделе РФ объявила о перекрытии для ракетных и артиллерийских учений районов Черного моря почти на неделю, начиная 13 февраля. Кроме того, РФ издала новые прибрежные предупреждения, которыми под предлогом военных учений закрыла для судоходства дополнительные участки акватории Черного моря вокруг оккупированного Крыма с 11 февраля по 11 марта.