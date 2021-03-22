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вторник, 23 марта 2021 09:01

В Украине разрабатывают научно обоснованный подход к восстановлению почв

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В Украине разрабатывают научно обоснованный подход к восстановлению почв
Фото: AgroPortal.ua

Для продуктивного ведения сельского хозяйства, развития экспортного потенциала и сохранения конкурентоспособности Украины международные компании и аграрии должны сотрудничать сразу по нескольким направлениям: адаптация агротехнологий к климатическим изменениям, восстановление биоразнообразия, корректное понимание законодательных инициатив, уменьшение воздействия на окружающую среду и достижение углеродно-нейтрального хозяйствования.

Это основная позиция компании Syngenta, озвученная руководителем отдела устойчивого развития Syngenta в Украине Татьяной Смовж во время круглого стола, организованного Украинской ассоциацией бизнеса и торговли (UBTA) с участием Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, Министерства иностранных дел Украины.

В рамках панели устойчивых решений для агросектора Syngenta поделилась опытом сотрудничества с ключевыми агрохолдингами, рассказала о пилотном проекте по углеродно-нейтральному хозяйствованию, оздоровлению почв и партнерству бизнеса и научных учреждений.

"Мы инвестируем в будущее, внедряем цифровые решения, инновационные продукты и технологии, которые позволяют сельскому хозяйству быть максимально эффективным. В частности, сейчас мы работаем над пилотным проектом для украинского рынка с целью предложить нашим клиентам бизнес-модель устойчивого хозяйствования, который предусматривает научно-обоснованные подходы к секвестрации углерода и оздоровлению почв", — цитирует Татьяну Смовж издание AgroPortal.ua.

Согласно "Плану успешного роста" (The Good Growth Plan), Syngenta берет на себя 4 новые амбициозные глобальные обязательства по сокращению углеродного следа и помощи фермерам в преодолении последствий экстремальных погодных условий, вызванных изменением климата. До 2025 г. компания намерена инвестировать $2 млрд в развитие устойчивого хозяйствования и ежегодно представлять 2 новых технологических решения.

По мнению первого заместителя председателя правления и операционного директора Агроиндустриального холдинга МХП Юрия Мельника, сельхозпредприятиям независимо от их размеров придется не только с большой внимательностью относиться к новым законодательным инициативам, связанным с выполнением Зеленого курса, но и полностью пересмотреть свое видение роли сельского хозяйства в сохранении окружающей среды, отслеживании карбонового следа и оздоровлении почв.

"Речь идет об изменении подходов к обработке почвы, взвешенном отношении к защите растений и внесении только качественных препаратов. Такие шаги потребуют поддержки со стороны государства, поскольку внедрение современных экологических стандартов вроде Green Deal и переход на углеродно-нейтральное сельское хозяйство — очень затратная часть, а также партнерских отношений с международными организациями и компаниями. Среди них — Syngenta", — добавил он.

В 2020 г. Syngenta анонсировала разработку методологических шагов относительно того, как двигаться в будущее для устойчивого развития. Аграрии считают подобные программы необходимыми, чтобы быть более успешными и устойчивыми. Немалое внимание уделяется тому, чтобы в ближайшем будущем процессы выращивания сельхозкультур становились более наукоемкими и взвешенными.

Улучшение здоровья почвы — другой важный вопрос, над которым работает Syngenta. "Мы расширяем деятельность, чтобы измерить количество углекислого газа, который поглощается почвой, помогая фермерам сокращать выбросы парниковых газов", — отметила директор по устойчивому развитию Syngenta и руководитель направления по устойчивому развитию бизнеса Syngenta в регионе EAME Петра Лаукс на Международном форуме FFA-2021 (Forum for the Future of Agriculture).

Для справки: Syngenta — одна из ведущих мировых сельскохозяйственных компаний, объединяющая два направления: Syngenta Crop Protection (СЗР) и Syngenta Seeds (семена). Цель компании — помочь безопасно накормить весь мир, одновременно заботясь о планете. Syngenta стремится повысить устойчивость, качество и безопасность сельского хозяйства с помощью науки мирового уровня и инновационных отраслевых решений. Технологии компании позволяют миллионам агропроизводителей по всему миру эффективнее использовать ограниченные сельскохозяйственные ресурсы. Syngenta Crop Protection и Syngenta Seeds — подразделения в составе Syngenta Group с 49 000 сотрудников в более чем 100 странах, занятых в инновационных процессах трансформации сельского хозяйства. Благодаря партнерству, объединению усилий и "Плану успешного роста" компания пытается ускорить инновации для агропроизводителей и в интересах природы, направляя совместные старания на развитие углеводно-нейтрального сельского хозяйства, защиту здоровья людей.

UBTA — единственная ассоциация экспортоориентированного украинского бизнеса с непосредственным присутствием в Европе, которая представляет интересы своих членов в ведущих институтах, учреждениях и организациях Европы и транслирует консолидированную позицию ключевых секторов украинской экономики как в Украине, так и в Европе.

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