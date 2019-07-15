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понедельник, 15 июля 2019 17:26

В Украине посчитали пенсионеров

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В Украине посчитали пенсионеров
Пенсии ежегодно будут пересматривать 1 марта в соответствии с размером средней зарплаты и уровнем инфляции в стране. Фото: Podrobnosti.ua

В Украине на 1 июля насчитали 11,3 млн пенсионеров.

Средняя пенсия в этот период составляла 3006 грн, сообщили в Пенсионном фонде.

Впервые после введения пенсионной реформы пенсия выросла в октябре 2017-го. Тогда выплаты перечислили 10,5 млн украинцам.

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В марте состоялась автоматическая индексация пенсий. Теперь пенсии ежегодно будут пересматривать 1 марта в соответствии с размером средней зарплаты и уровнем инфляции в стране.

В июле 2019-го пенсии выросли для пенсионеров с большим стажем, но малой зарплатой во время работы.

В Украине с 1 июля до 1936 грн вырос прожиточным минимум. Раньше составлял 1853 грн. Таким образом, с 1 июля выросли все социальные выплаты. Так, для детей до 6 лет прожиточный минимум подняли с 1626 грн до 1699 грн. Для детей 6-18 лет - с 2027 грн до 2118 грн. Для трудоспособных прожиточный минимум составляет 2007 грн, для нетрудоспособных - 1564 грн.

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Дата
15
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