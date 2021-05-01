В Украине начали выплачивать карантинные 8 тыс. грн

Государство уже осуществило первые выплаты. Фото: glavcom.ua

Украинским предпринимателям и наемным работникам начали выплачивать по 8 тыс. гривен.

Заявки на получение государственной помощи подали более 300 тыс. человек. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Первые выплаты уже осуществлены. Правительство и Верховная Рада совместно проработают необходимые решения, чтобы все, кто подал и будет подавать заявки, получили обещанные выплаты", - отметил премьер-министр.

Предприниматели и наемные работники из регионов, которые в феврале-марте находились в красной зоне и уже вышли, также получат 8 тыс. грн помощи от государства. Прием заявок на выплату карантинных 8 тыс. грн начался 19 апреля.