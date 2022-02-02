В прошлом году контрабанда сигарет достигла рекордной отметки

auto_awesome Язык оригинала: украинский 34 / 5 000 Результаты перевода Контрабанда сигарет зросла на 31% Фото: novyny.live

По данным Госпогранслужбы, в прошлом году увеличилось количество попыток перемещения в страны Европейского Союза партий сигарет, предназначенных для реализации в магазинах беспошлинной торговли.

Об этом сообщил директор Департамента оперативно-розыскной деятельности Администрации Государственной пограничной службы Украины генерал-майор Юрий Зюзько, пишет Delo.

По его словам, значительно увеличилось незаконное обращение сигарет в приграничных районах.

"В 2021 году прекращено незаконное перемещение через государственную границу Украины 16,8 миллиона пачек – это почти на 4 миллиона пачек больше, чем в 2020-м (12,79 млн). Украинские пограничники в прошлом году обнаружили 10 миллионов пачек – во время попыток нелегального ввоза их на территорию нашей страны", – сказал Зюзько.

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Контрабанда сигаретами в прошлом году достигла новой рекордной отметки в 16,9% (или 8,4 млрд штук сигарет), однако в ноябре она была самой большой – 20,4%. В результате этого государственный и местные бюджеты недополучили 15,4 млрд грн.

За перемещение сигарет в тайнике предусмотрен штраф в размере 100 процентов стоимости сигарет и их конфискация. Также возможна конфискация транспорта с хранилищем, который использовался для перемещения контрабанды через таможенную границу Украины.