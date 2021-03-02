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вторник, 02 марта 2021 11:27

В парламенте рассказали, как снизить цену на газ на 60%

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Введение моратория на повышение коммунальных тарифов, расширение программы субсидий и создание цивилизованного рынка газа - три шага, которые позволят существенно снизить тарифы на газ для населения и избежать долгового коллапса. Об этом рассказал в интервью изданию "Обозреватель" лидер партии "За будущее", народный депутат Игорь Палица.

Сегодня долги населения за жилищно-коммунальные услуги достигают 73,6 млрд грн. Минэкономразвития прогнозирует подорожание газа на 20%, что приведет к росту тарифов на отопление и горячую воду. И соответственно будет увеличиваться задолженность населения.

По словам Палицы, ключевая проблема заключается в том, что цена на газ для населения является экономически необоснованной. По установленной сейчас методике, оптовая цена газа, независимо от происхождения, включает в себя прогнозную цену на немецкой газовой торговой площадке (хаб NCG), а также стоимость транспортировки от NCG к западной границе Украины через Германию, Чехию и Словакию.

 

"То есть Украина, которая самостоятельно добывает 70% потребляемого ею газа, сама устанавливает для него европейскую цену и еще и приплюсовывает к ней стоимость виртуальной доставки!

Необходимо безотлагательно пересмотреть методологию расчета оптовой цены газа, которая должна учитывать средневзвешенный показатель фактической себестоимости газа украинской добычи. По оценкам экспертов, введение экономически обоснованной оптовой цены на газ позволит существенно снизить, до 60%, тариф для украинцев", - рассказал Палица.

При этом лидер партии "За будущее" акцентировал, что Украина должна делать ставку на энергоносители собственной добычи и постепенное сокращение их импорта.

 

Палица также напомнил, что партия "За будущее" инициировала мораторий на повышение коммунальных тарифов минимум на 1 год. Проект постановления № 4609 уже зарегистрирован в Верховной Раде.

"Вместе с тем мы предлагаем расширить программу субсидий и упростить порядок их получения, предусмотрев для этого изменения в госбюджет на 2021 год. Это позволит существенно уменьшить долги населения и предприятий-поставщиков коммунальных услуг", - подчеркнул Палица.

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