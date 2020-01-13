В НБУ объяснили, почему Приватбанк не вернется экс-владельцам

Новый инвестор Приватбанка - государство. Фото:tsn.ua

Если неплатежеспособный банк приобрел инвестор, он не может быть возвращен прежним акционерам. Об этом говорится в законе о системе гарантирования вкладов физических лиц.

"Новый инвестор Приватбанка - государство. Экс-владельцы не могут требовать его возвращения, но могут идти в суд и доказывать потери. Когда мы отправляли Приватбанк в Фонд гарантирования вкладов, у него был отрицательный капитал. У нас нет задачи кого-то сделать виновным. Надо минимизировать фискальные потери и потери людей. Бывшие владельцы, не только Приватбанка, должны максимально вернуть то, что использовали на кредитование связанных лиц. И это будет справедливо", - рассказала первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью FinClub.

Кабмин подал в Верховную Раду законопроект № 2571, который станет третьей волной пересмотра полномочий НБУ после реформы 2015 года. Рожкова объяснила, как принятие этого закона повлияет на судебный процесс по Приватбанку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации

"Во-первых, изменится подсудность. Если суд еще не вынесет решение о законности национализации, дело должно быть передано в Верховный Суд. Второе - будут упрощены процедуры при выводе банка с рынка. Почему это важно? Сейчас, когда временная администрация заходит, она останавливает все операции. Для Приватбанка это реальная катастрофа. Этого нельзя допускать", - говорит она.

Принятие законопроекта № 2571 является одним из условий для подписания меморандума с Международным валютным фондом.

"Есть ключевые позиции для Фонда. В частности, банки-банкроты на рынок возвращать нельзя, надо продолжать их ликвидацию. Бывшим владельцам - прозрачно выплатить компенсацию", - добавила Екатерина Рожкова.

Вечером 18 декабря 2016 года Кабмин и Совет нацбезопасности приняли решение национализировать Приватбанк. Он перешел в собственность государства. Фонд гарантирования вкладов продал 100% акций финучреждения Министерству финансов за 1 грн.