В мире повышаются цены на продукты: что подорожало больше всего

Больше всего подорожали растительные масла, сахар и зерно. Фото: unsplash

Стоимость продуктов в мире за месяц выросла на 4%. Это максимальный показатель с июля 2014 года.

Такие данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН обнародовал tsn.ua.

Отмечается, что больше всего подорожали растительные масла, сахар и зерно.

За год мировые цены на кукурузу увеличились на 42% и достигли семилетнего максимума. Объемы производства этой культуры оказались меньше прогнозируемых, что привело к резкому и существенному подорожанию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Производство гречки сократилось в 5 раз. Больше всего покупаем в России

Стремительный рост цен в мире влечет за собой существенное повышение стоимости продуктов и в Украине. С начала этого года больше всего подорожали яйца, овощи, сахар и масло.

2021 года цены на хлеб в Украине продолжат расти. Эксперты прогнозируют, что стоимость хлебобулочных изделий увеличится на 15-20%.