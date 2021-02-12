В мире повышаются цены на продукты: что подорожало больше всего

 
Ексклюзивы
1/5
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Просмотров: 594
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 198
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1107
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Просмотров: 351
Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян
Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян
Просмотров: 522
Инициатива по вмешательству в языковой закон идет от президента
Инициатива по вмешательству в языковой закон идет от президента
1 Просмотров: 738
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 468
Зеленский не выполнил обещание - почему ЕС может снять санкции из сына Януковича
Зеленский не выполнил обещание - почему ЕС может снять санкции из сына Януковича
Просмотров: 585
Дистанционную и надомную работу узаконили: что это значит для работников и работодателей
Дистанционную и надомную работу узаконили: что это значит для работников и работодателей
Просмотров: 342
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Просмотров: 477
Фото
Все фото
8
18
6
11
8
Физический труд и высокие налоги – украинка назвала минусы жизни в Польше
Физический труд и высокие налоги – украинка назвала минусы жизни в Польше
&quot;Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном&quot; - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
"Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном" - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
Открылся магазин IКЕА в Украине: первые фото
Открылся магазин IКЕА в Украине: первые фото
Бесплатные фрукты и кастрюли на развес – что удивляет в польских супермаркетах
Бесплатные фрукты и кастрюли на развес – что удивляет в польских супермаркетах
Дорогой хлеб и дешевое мясо-украинцы посчитали, сколько тратят на продукты
Дорогой хлеб и дешевое мясо-украинцы посчитали, сколько тратят на продукты
Видео
Все видео
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Интервью
1/5
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 198
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1107
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
Просмотров: 405
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 468
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Просмотров: 477
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 февраля 2021
Просмотров: 369
Мій Тікич
У січні хворів два тижні. Взяв перечитати "Оповідання про тварин" Сетона-Томпсона. Дійшов до місця, де чорно-бурий лис Доміно рятується від погоні ...
пятница, 12 февраля 2021 10:31

В мире повышаются цены на продукты: что подорожало больше всего

  Комментировать
В мире повышаются цены на продукты: что подорожало больше всего
Больше всего подорожали растительные масла, сахар и зерно. Фото: unsplash

Стоимость продуктов в мире за месяц выросла на 4%. Это максимальный показатель с июля 2014 года.

Такие данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН обнародовал tsn.ua.

Отмечается, что больше всего подорожали растительные масла, сахар и зерно.

За год мировые цены на кукурузу увеличились на 42% и достигли семилетнего максимума. Объемы производства этой культуры оказались меньше прогнозируемых, что привело к резкому и существенному подорожанию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Производство гречки сократилось в 5 раз. Больше всего покупаем в России

Стремительный рост цен в мире влечет за собой существенное повышение стоимости продуктов и в Украине. С начала этого года больше всего подорожали яйца, овощи, сахар и масло.

2021 года цены на хлеб в Украине продолжат расти. Эксперты прогнозируют, что стоимость хлебобулочных изделий увеличится на 15-20%.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В мире повышаются цены на продукты: что подорожало больше всего». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
февраля

За политсилу проголосовали 92% избирателей

На Олимпиаде в Лиллехаммере организаторы не могли найти гимн Украины

В Харькове попытались отделиться от Украины

Украинский авиатор установил 2 мировых рекорда

Последний император отрекся от престола

Милошевич предстал перед судом

Самое читаемое
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
6
 Просмотров: 57395
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
6
 Просмотров: 48654
Расстрел военных на пруду: что рассказал единственный уцелевший свидетель
Расстрел военных на пруду: что рассказал единственный уцелевший свидетель Просмотров: 9216
Гороскоп на 11 февраля: как надо встречать год Быка
Гороскоп на 11 февраля: как надо встречать год Быка
 Просмотров: 9207
Позировали топлес: одна из лучших футболисток мира удивила откровенной фотосессией с любимой
Позировали топлес: одна из лучших футболисток мира удивила откровенной фотосессией с любимой
4
 Просмотров: 7128
Экономика
В Кабмине хотят запретить устраивать ФЛП на работу
В Кабмине хотят запретить устраивать ФЛП на работу Просмотров: 666
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
7
 Просмотров: 198
Экономист, предсказавший мировой финансовый кризис, сделал прогноз о Bitcoin
Экономист, предсказавший мировой финансовый кризис, сделал прогноз о Bitcoin Просмотров: 918
Доллар и евро продолжают стремительно расти
Доллар и евро продолжают стремительно расти Просмотров: 486
Что подарить 14 февраля: обзор цен и товаров ко Дню влюбленных
Что подарить 14 февраля: обзор цен и товаров ко Дню влюбленных
6
 Просмотров: 261
Больше всего комментируют
6
Зеленскому доверяют все меньше украинцев - рейтинг
3
Налог на Google. За что Украине будут платить Facebook и Netflix
3
Суд Киева сделал просп. Бандеры снова Московским
1
Платежки за отопление вырастут на 10%: назвали причину
1
Депутаты ОПЗЖ устроили ссору на заседании комиссии по этике
Голосов: 26075
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть