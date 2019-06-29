В "Газпроме" выдвинули условия подписания газового контракта для Украины

"Газпром" рассказал о контракте для Украины. Фото: РБК

Украина не сможет подписать новый контракт на транзит газа по законодательству ЕС до конца года, однако "Газпром" готов продлить действующий контракт.

"Условие довольно простое. Украина до конца года, до конца истечения действующего контракта на транзит не сможет подписать новый контракт на транзит по законодательству ЕС. Этот поезд уже ушел, этому поезду можно посмотреть только вслед. Мы говорим, что мы готовы продлить действующий контракт на транзит. И мы говорим, что этот контракт должен быть экономически целесообразным для российской стороны", - заявил на пресс-конференции глава "Газпрома" Алексей Миллер, сообщает ТАСС.

Миллер добавил, что Украина, по его мнению, "должна прежде всего думать не о продлении транзита российского газа через территорию страны, а о собственном газоснабжении".

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Срок действия нынешнего газового контракта между Украиной и Россией истекает в конце 2019 года. РФ настаивает на подписании контракта, в котором также будет заложен принцип "бери или плати".