Условия для фрилансеров: кто наиболее востребован на рынке труда

93% украинских фрилансеров готовы перейти в штат, если им позволят работать из дома.

Из них 44% хотели бы оставить проекты на фрилансе в качестве подработки, а 37% готовы отказаться от заказов и уделять все время одному работодателю, говорится в результатах опроса cервиса Freelancehunt.

При этом предпочтения фрилансеров делятся примерно поровну, когда речь идет о работе в офисе: 53% исполнителей не прочь работать в кабинете, а 47% отказываются покидать дом.

Автор: Freelancehunt Результаты опроса

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"Несмотря на развитие фриланса в Украине, гонорары исполнителей по некоторым позициям уменьшились, а нестабильность во время карантина показала преимущества работы в штате", - говорит основатель Freelancehunt Олег Топчий.

По его словам, наиболее востребованными на рынке фриланса остаются специалисты, работающие в IT-сфере, маркетинге и смежных направлениях. То есть наиболее выгодно работать в сферах продаж, дизайна, контента.

Опрос провели среди пользователей платформы Freelancehunt 10-19 июля 2020 года. В нем приняло участие 5782 человек.

Во время карантина рынок украинского фриланса сначала сбавил обороты, но потом поднялся до рекордных показателей. Если в среднем на сервисе за неделю публикуют 3600-3800 проектов, то в мае этот показатель вырос до 4200-4300 заказов.