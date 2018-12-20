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четверг, 20 декабря 2018 14:22

Укрпочта передумала закрывать отделения и увольнять работников

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Укрпочта передумала закрывать отделения и увольнять работников
В ближайшее время Укрпочта планирует возобновить работу более 50 отделений связи. До конца года - запустить 11 новых отделений. Фото: ТСН

С 17 декабря Укрпочта официально приостанавливает все действия, связанные с закрытием отделений в селах. Кроме того, на работу вернут работников, которых уволили ранее через оптимизацию сельской сети.

Чтобы трудоустроиться на вакантные места, бывшим работникам нужно обратиться в Укрпочту. Сейчас незаполненными есть 1188 вакансий почтальонов и 667 вакансий операторов, сообщила пресс-служба национального почтового оператора.

В ближайшее время планируется возобновить работу более 50 отделений связи. До конца года - запустить 11 новых отделений.

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Укрпочта достигла согласия с Пенсионным фондом по доставке и выплате пенсий 2019-го. На покрытие убытков, связанных с услугой доставки пенсий, Укрпочте выделили 500 млн грн.

"Укрпочта продолжит выплачивать пенсии 2019-го и доставлять их по-прежнему, во все населенные пункты страны: как в крупные города, так и в маленькие и отдаленные села", - отметил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.

Ранее Укрпочта угрожала прекратить выплату пенсий в селах. Ее руководство требовало повысить тариф на доставку. Кроме того, выделить средства, чтобы покрыть убытки от доставки пенсий.

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Дата
20
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