Украинка рассказала о самой популярной работе в США

Фото: предоставлено Екатериной Шеремет

Найти работу в США довольно сложно. От работника требуют не только знания языка, но и подтвержденную квалификацию на ту или иную профессию. Поэтому большинство эмигрантов начинают работать доставщиком посылок на складе "Амазон". Об этом рассказывает Екатерина Шеремет, которая живет в США.

"На эту работу легко устроиться, но перед тем, как утвердить кандидатуру надо ждать несколько месяцев, пока проверяют документы. Из основных требований: нужно легальное пребывание в стране, должен быть идентификационный код Америки, также у нас были американские водительские права, которые одновременно служат и паспортом штата Калифорния", - говорит Екатерина.

Работа через интернет. На телефон устанавливается программа в которую приходят объявления о доставке посылок.

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"Амазон хорошо подходит как вариант, когда никуда не берут и еще плохой английский. Но там хорошо платят. Например, можно получить больше, чем минимальная зарплата в стране. Хотя бензин свой, ремонт машины за свой счет. Хорошую работу можно искать долго. Я подаюсь каждый день на помощника директора, но за это время никто не откликнулся" - говорит Екатерина.

А вот муж устроился на сезонную работу в "Лего ленд". А потом через агентство нашел компанию, которая занимается логистикой.

"Мне удалось устроиться помощником бухгалтера в компанию, которая занимается отоплением. С контактами этой фирмы помогли знакомые. К тому же меня сперва не хотели брать из-за плохого английского, но я уговорила владельцев. Потом оказалось, что они русскоязычные", - говорит Екатерина.

Украинка посчитала, что на бензин еженедельно тратит $140. Страховка на машину – $90. Страховка на здоровье - $325 за зубного - $7. Жилье в среднем $1700. Продукты - $300.

Богдан Юрин из Запорожья два года назад переехал в город Монктон провинции Ньюбрансуик в Канаде. Мужчина учился год на бизнес-аналитика и получил популярную профессию. Украинец рассказывает о том, сколько можно заработать в Канаде.