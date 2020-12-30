Украинец рассказал, сколько можно заработать в Канаде

Фото: bogdan_canada

Богдан Юрин из Запорожья два года назад переехал в город Монктон провинции Ньюбрансуик в Канаде. Мужчина учился год на бизнес-аналитика и получил популярную профессию. О первой работе и реальных заработках рассказывает в своем блоге.

"Первая работа была бургерная, которая находилась буквально через дорогу от моего учебного заведения. Брался за любую работу. Сначала разносил подносы гостям с едой, позже пошел на мороженое, а потом перевели на кухню. За час работы получал около $ 9", - говорит Богдан.

Муж говорит, что работать было тяжело, отдыха почти не было.

"Когда не было людей, придумывали работу. Нужно было подметать, а однажды сказали мыть стены, хотя особой нужды в том не было. Были и плюсы – бургеры я мог есть бесплатно, а рабочих часов было много. Поэтому там зарабатывал около тысячи долларов в месяц", - добавляет украинец.

Постепенно начал искать другую работу. Так подался в сеть "Волмарт", крупная сеть, похожая на супермаркеты "Ашан". Там можно купить и продукты питания и бытовую технику, мебель, одежду.

"Меня взяли продавцом в мебельный отдел. Это достойная работа, потому что здесь уже есть социальное страхование, медицинские гарантии. Оплата труда выше и составляла примерно $10 в час", - говорит Богдан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "За школу ежемесячно платим 25 тысяч гривен" - жизнь в Таиланде

Считает, это идеальная работа для эмигранта. Здесь была возможность усовершенствовать язык, ведь покупатели с разными акцентами, требованиями. А ему, как продавцу нужно было не только выслушать, но и подобрать товар, хотя приходилось поднимать достаточно тяжелые коробки с мебелью.

"Каждые 2 часа имел четверть часа перерыв, поэтому работать было легче, чем в бургерной. Несколько раз пришлось разгружать фуры с товаром. Но здесь приезжает машина, к ней ставят специальную металлическую линию. Но работать зимой так холодно, летом – очень жарко. Поэтому старался больше работать в зале. В среднем мои смены длились по 8 часов, а зарабатывал 1200-1400 долларов в месяц", - добавляет Богдан.

Популярные вакансии в Норвегии - уборка, помощь на кухне и официантом для женщин, строительство и фермерское хозяйство. Очень ценятся профессионалы айтишники, инженеры, архитекторы.