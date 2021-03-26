Украинцы открывают бизнес в Польше: почему выбирают эту страну

В феврале этого года почти четверо из пяти экономических иммигрантов из Украины собирались начать собственный бизнес в Польше.
С прошлого года количество украинцев, которые в этой стране хотят начать собственное дело, выросло на треть. Тех, кто уже ведет бизнес в Польше, - выросло более чем на одну пятую, передает "Polskie Radio".
По данным Аналитического центра Gremi Personal, Польша притягивает украинских бизнесменов благодаря:
- географической близости,
- похожему языку,
- стабильной экономике,
- прозрачным условиям для начала и ведения хозяйственной деятельности для иностранцев,
- прозрачным налоговым нормам и правительственным правилам.
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"Пандемия раскрыла новую тенденцию в трудовой иммиграции из Украины - в прошлом году к ней присоединились владельцы обанкротившихся малых и средних фирм, активно ищут работу в Польше. Впоследствии, когда они изучают язык, адаптируются - открывают свое дело", - говорится в публикации.
В конце 2020-го года в Польше зарегистрировали более 21,5 тыс. иностранцев, занимающихся предпринимательством. Это почти 11% больше, чем годом ранее. Больше всего среди них было предпринимателей из Украины.
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