Украинцы не получат спеццены на газ - премьер-министр

Единый тариф на газ в течение года позволит избежать ценовых шоков для населения. Фото: pexels.com

Украинское правительство не будет возвращаться к специальным социальным ценам на газ для населения.

Украина активно движется к справедливому и конкретному рынку газа как для населения, так и для оптовых потребителей, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции "Год работы правительства", пишет Obozrevatel.

"Наша концепция - это рыночная экономика и рыночные цены. Мы вводили с 1 января рынок газа, мы отменили ПСО (возложение специальных обязанностей) по ценам на газ для населения. И, конечно, я не вижу возможности делать шаги назад", - сообщил премьер-министр.

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Единый тариф на газ в течение года позволит избежать ценовых шоков для населения.

"Не должно быть шоков, стрессов для населения. Где в Европе видно, что население каждый месяц анализирует, какой поставщик дает более низкую цену за газ, хватит ли зарплаты, чтобы рассчитаться за отопление в зимний период? Я тоже не хочу каждый месяц иметь стресс от того, будет ли цена 12, 15 или 20 гривен, и хватит ли мне зарплаты погасить счет за газ", - сказал Денис Шмыгаль.

Также он добавил, что у людей сохранится возможность вернуться на модель ежемесячного изменения цены.

Годовая цена на газ для населения может начать действовать с 1 мая. Проект решения планируют рассмотреть 5 марта.